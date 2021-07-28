Тренер Нагорного: Никите не за что извиняться

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Анатолий Забелин, тренер российского гимнаста Никиты Нагорного, прокомментировал бронзовую медаль своего подопечного в личном многоборье на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.
Тренер Нагорного: Никите не за что извиняться
  • Reuters

«Никите совершенно не за что извиняться. Сам я испытывал только радостные чувства. Завоевать две медали на Олимпийских играх — это, по-моему, прилично. Понятно, что хотелось больше, но жизнь есть жизнь. Парни так выложились в командном первенстве, что в многоборье выступали уже из самых последних сил. Грубых ошибок у Никиты не было, но немножечко мы ошиблись на вольных, немножечко на коне, немножечко на перекладине, вот по чуть-чуть и набралось. Но в гимнастике все ошибаются. Конечно же, Никита расстроился — понимал, что при более благоприятном стечении обстоятельств результат мог бы быть более высоким. Но, с другой стороны, я просто уверен, что это расстройство быстро уйдёт», — сказал Забелин RT.

Нагорный набрал в сумме за шесть видов 88,031 балла. Победу одержал представитель Японии Дайки Хасимото (88,465), серебро завоевал Жотэн Сяо из Китая (88,065).

Ранее Нагорный извинился за то, что завоевал бронзу в личном многоборье на ОИ в Токио.

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