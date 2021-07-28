Россия и США на встрече в Женеве затронули тему кибербезопасности

Россия и США во время консультаций в Женеве затронули тему кибербезопасности, сообщил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Тема цифровых технологий и безопасности в сфере ИКТ на нашей сегодняшней встрече обсуждалась. Это не значит, что мы именно в этом формате будем продолжать этим заниматься. Хотя мы исходим из того, что эти технологии и возможности в данной сфере могут оказывать воздействие на стратегическую стабильность», — приводит его слова РИА Новости.

При этом о каких-либо договорённостях обязывающего характера в этой сфере говорить нельзя, подчеркнул он.

«У нас нет никакого опыта, который бы мог означать хотя бы примерное понимание, стоит ли (и если стоит, то как) разработать договорённости обязывающего характера в этой сфере в связи с задачей укрепления стратегической стабильности», — пояснил Рябков.

Замминистра добавил, что США из всего широчайшего набора вопросов, которые интересуют Россию, «выхватывают только один аспект» — вымогательство и преследование тех, кто этим занимается.

«Мы хотим, чтобы американцы поняли, что нам нужна реакция на наши обращения по разного рода ситуациям, в том числе — когда осуществляется вредоносное воздействие на наши инфраструктуры, на наших юридических лиц из американской юрисдикции. Нам нужна осмысленная, предметная, профессиональная реакция американской стороны на эти наши обращения, с чем дела обстоят неблагополучно», — сказал Рябков.

28 июля в Женеве делегации России и США обсудили угрозы в сфере безопасности и перспективы «нового контроля» над ядерными вооружениями.

Вашингтон оценил прошедшие консультации как «профессиональные и содержательные». Замглавы МИД России Сергей Рябков остался доволен тем, как прошли консультации.

9 июля Белый дом сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор: Байден обсудил с Путиным проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей, которые затронули в том числе США, а также «подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности групп вымогателей».