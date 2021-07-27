В Греции с 30 июля начнётся вакцинация детей старше 12 лет

Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил вакцинацию от коронавируса для детей старше 12 лет, запись начнётся 30 июля.

«Национальный комитет по вакцинации одобрил вакцинацию детей старше 12 лет, поэтому в пятницу, 30 июля, откроется платформа, чтобы дети старше 12 лет могли записываться на приём», — цитирует РИА Новости генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи Мариоса Фемистоклеуса.

По его словам, записать детей на прививку могут родители, дети должны приходить на прививку в сопровождении родителей или опекунов.

Председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду отметила, что международные агентства условно одобрили вакцину Pfizer для прививок детей в возрасте 12—15 лет.

Ранее глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа в эфире телеканала NDTV заявил, что власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю этого года.