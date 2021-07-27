В Греции с 30 июля начнётся вакцинация детей старше 12 лет

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Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил вакцинацию от коронавируса для детей старше 12 лет, запись начнётся 30 июля.
В Греции с 30 июля начнётся вакцинация детей старше 12 лет
  • Reuters

«Национальный комитет по вакцинации одобрил вакцинацию детей старше 12 лет, поэтому в пятницу, 30 июля, откроется платформа, чтобы дети старше 12 лет могли записываться на приём», — цитирует РИА Новости генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи Мариоса Фемистоклеуса.

По его словам, записать детей на прививку могут родители, дети должны приходить на прививку в сопровождении родителей или опекунов.

Председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду отметила, что международные агентства условно одобрили вакцину Pfizer для прививок детей в возрасте 12—15 лет.

Ранее глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа в эфире телеканала NDTV заявил, что власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю этого года.

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