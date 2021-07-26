Песков высказался о протесте Японии из-за визита Мишустина на Итуруп

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии из-за визита премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.
Песков высказался о протесте Японии из-за визита Мишустина на Итуруп
  • РИА Новости

«Это председатель правительства России, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнёрами, предстоит много работать», — заявил пресс-секретарь.

Ранее в посольстве России в Японии сообщили, что японский МИД «озвучил «протест» японской стороны по поводу поездки председателя правительства Российской Федерации на остров Итуруп».

Ранее Мишустин заявил, что российские власти обсуждают возможность освободить предпринимателей, которые инвестируют в экономику Курильских островов, от обязанностей налогоплательщиков.

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