Во Франции от коронавируса привились более 40 млн человек

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что порядка 60% французов привились от COVID-19 как минимум одной дозой вакцины.

«Вместе мы победим вирус», — сообщил Макрон в своём Twitter-аккаунте, снабдив запись инфографикой с данными по вакцинации в стране.

Отмечается, что в целом по Франции по меньшей мере одной дозой вакцины от коронавируса привились 40 млн человек.

Ранее французский парламент принял законопроект об использовании санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения.

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция переживает четвёртую волну пандемии коронавируса.