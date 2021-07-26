Во Франции от коронавируса привились более 40 млн человек

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что порядка 60% французов привились от COVID-19 как минимум одной дозой вакцины.
Во Франции от коронавируса привились более 40 млн человек
  • Reuters

«Вместе мы победим вирус», — сообщил Макрон в своём Twitter-аккаунте, снабдив запись инфографикой с данными по вакцинации в стране.

Отмечается, что в целом по Франции по меньшей мере одной дозой вакцины от коронавируса привились 40 млн человек.

Ранее французский парламент принял законопроект об использовании санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения.

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция переживает четвёртую волну пандемии коронавируса.

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