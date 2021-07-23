Глава ЦРУ не имеет данных для финального вывода о происхождении COVID-19

Короткая ссылка
Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал в интервью Национальному общественному радио США, что власти Соединённых Штатов пока не пришли к окончательному выводу о происхождения коронавируса.
Глава ЦРУ не имеет данных для финального вывода о происхождении COVID-19
  • Reuters

«Мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или ... путём естественной передачи от инфицированных животных человеку», — цитирует ТАСС ответ Бернса на вопрос о вероятности утечки коронавируса из уханьской лаборатории.

Глава ЦРУ не исключил, что мир так и не сможет выяснить подлинное происхождение COVID-19.

Ранее в Ухани прокомментировали возможность утечки коронавируса из лаборатории.

В середине июля в ВОЗ допустили возможность лабораторного происхождения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить