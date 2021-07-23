Глава ЦРУ не имеет данных для финального вывода о происхождении COVID-19
- Reuters
«Мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или ... путём естественной передачи от инфицированных животных человеку», — цитирует ТАСС ответ Бернса на вопрос о вероятности утечки коронавируса из уханьской лаборатории.
Глава ЦРУ не исключил, что мир так и не сможет выяснить подлинное происхождение COVID-19.
Ранее в Ухани прокомментировали возможность утечки коронавируса из лаборатории.
В середине июля в ВОЗ допустили возможность лабораторного происхождения COVID-19.