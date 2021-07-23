Индонезия и Малайзия вводят более жёсткие ограничения из-за COVID-19

В индонезийской столице Джакарте продлены чрезвычайные меры из-за ухудшения эпидемической ситуации по коронавирусу, запрещены полёты в Бангкок и обратно.

Как сообщает Sky News, в столице Малайзии Куала-Лумпур до 31 июля продлён карантин, запрещающий массовые сборы. О введении локдауна по всей стране было объявлено ещё в мае.

Кроме того, в Сингапуре вследствие повышения количества случаев коронавируса, вводятся ограничения на работу общепита. Правительство ужесточает меры несмотря на то, что более половины населения полностью вакцинировано.

Ранее посольство России в Индонезии опубликовало разъяснения для российских туристов, планирующих путешествие в Индонезию.