В Малайзии объявили о введении локдауна на всей территории страны

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Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин в специальном видеообращении объявил о введении на всей территории страны локдауна.
В Малайзии объявили о введении локдауна на всей территории страны
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он продлится с 12 мая по 7 июня.

«Решение о введении нового режима ограничения на перемещение было принято после состоявшегося сегодня заседания Национального совета безопасности», — уточнил глава правительства.

По его словам, в стране будут закрыты учебные заведения.

«Исключения будут сделаны для тех, кто сдаёт международные экзамены», — отметил он, добавив, что дошкольные учреждения также остаются открытыми. 

Вместе с этим премьер-министр также указал, что работодатели в офисах должны обеспечить присутствие не более 30% сотрудников, а передвижение между городами, районами и штатами будет возможно только при наличии специального разрешения от полиции.

Ранее сообщалось, что Катар с 28 мая начнёт постепенно отменять карантинные ограничения, введённые из-за ситуации с коронавирусом.

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