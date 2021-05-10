В Малайзии объявили о введении локдауна на всей территории страны
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что он продлится с 12 мая по 7 июня.
«Решение о введении нового режима ограничения на перемещение было принято после состоявшегося сегодня заседания Национального совета безопасности», — уточнил глава правительства.
По его словам, в стране будут закрыты учебные заведения.
«Исключения будут сделаны для тех, кто сдаёт международные экзамены», — отметил он, добавив, что дошкольные учреждения также остаются открытыми.
Вместе с этим премьер-министр также указал, что работодатели в офисах должны обеспечить присутствие не более 30% сотрудников, а передвижение между городами, районами и штатами будет возможно только при наличии специального разрешения от полиции.
Ранее сообщалось, что Катар с 28 мая начнёт постепенно отменять карантинные ограничения, введённые из-за ситуации с коронавирусом.