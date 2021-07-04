Российским туристам разъяснили правила въезда в Индонезию

Посольство России в Индонезии опубликовало разъяснения для российских туристов, планирующих путешествие в Индонезию.

Об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

«С 6 июля влёт возможен только обладателям виз, которые также имеют сертификат о полной вакцинации (двумя дозами) и отрицательный ПЦР-тест сроком действия не более 48 часов», — говорится в публикации.

Кроме того, отдыхающие по прилёту на острова обязаны соблюдать карантин в течение восьми дней. В случае если у граждан будет выявлен положительный тест на коронавирус, они будут помещены в больницу или COVID-отель на две недели с лечением за свой счёт.

В начале июня индонезийский министр торговли Мухаммад Лутфи заявил о намерении властей открыть остров Бали для туристов из России в августе.