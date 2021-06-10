В Индонезии назвали примерный срок открытия Бали для россиян
«Надеюсь... мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета — в августе», — цитирует издание «Известия» заявление Лутфи.
По его словам, первым районом, отвечающим санитарно-туристическим требованиям ВОЗ, станет Убуд.
Министр отметил, что на остров планируется допускать туристов, привившихся от коронавируса.
Он добавил, что прививку можно будет сделать и на Бали.
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами.