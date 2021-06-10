В Индонезии назвали примерный срок открытия Бали для россиян

Власти Индонезии рассчитывают открыть остров Бали для российских туристов в августе, сообщил индонезийский министр торговли Мухаммад Лутфи.

«Надеюсь... мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета — в августе», — цитирует издание «Известия» заявление Лутфи.

По его словам, первым районом, отвечающим санитарно-туристическим требованиям ВОЗ, станет Убуд.

Министр отметил, что на остров планируется допускать туристов, привившихся от коронавируса.

Он добавил, что прививку можно будет сделать и на Бали.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами.