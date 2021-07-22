Politico: Байден объявит о санкциях против членов правительства Кубы

Президент США Джо Байден планирует в четверг, 22 июля, объявить о новых американских санкциях против членов правительства Кубы. Об этом пишет Politico.

«Президент Байден в четверг планирует ввести точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц кубинского правительства», — пишет газета.

Как уточняет The Washington Post со ссылкой на источник, санкции коснутся ограниченного числа лиц, представляющих Министерство внутренних дел и вооружённые силы, которые «ответственны за подавление недавних протестов» в республике.

16 июля Байден заявил, что в стране могут рассмотреть вопрос о мерах «помощи кубинскому народу». В Госдепе также рассказали, что после протестов на Кубе США изучают возможность увеличения числа сотрудников в американском посольстве в Гаване.

Как отмечали в Москве, Соединённые Штаты пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».