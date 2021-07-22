Politico: Байден объявит о санкциях против членов правительства Кубы
- Reuters
«Президент Байден в четверг планирует ввести точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц кубинского правительства», — пишет газета.
Как уточняет The Washington Post со ссылкой на источник, санкции коснутся ограниченного числа лиц, представляющих Министерство внутренних дел и вооружённые силы, которые «ответственны за подавление недавних протестов» в республике.
16 июля Байден заявил, что в стране могут рассмотреть вопрос о мерах «помощи кубинскому народу». В Госдепе также рассказали, что после протестов на Кубе США изучают возможность увеличения числа сотрудников в американском посольстве в Гаване.
Как отмечали в Москве, Соединённые Штаты пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».