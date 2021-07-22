Politico: Байден объявит о санкциях против членов правительства Кубы

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден планирует в четверг, 22 июля, объявить о новых американских санкциях против членов правительства Кубы. Об этом пишет Politico.
Politico: Байден объявит о санкциях против членов правительства Кубы
  • Reuters

«Президент Байден в четверг планирует ввести точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц кубинского правительства», — пишет газета.

Как уточняет The Washington Post со ссылкой на источник, санкции коснутся ограниченного числа лиц, представляющих Министерство внутренних дел и вооружённые силы, которые «ответственны за подавление недавних протестов» в республике.

16 июля Байден заявил, что в стране могут рассмотреть вопрос о мерах «помощи кубинскому народу». В Госдепе также рассказали, что после протестов на Кубе США изучают возможность увеличения числа сотрудников в американском посольстве в Гаване.

Как отмечали в Москве, Соединённые Штаты пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить