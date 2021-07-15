Захарова заявила о попытках США применить к Кубе алгоритм «цветной революции»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С удивительной беспардонностью американская сторона на всех уровнях, включая официальное сообщение, прозвучавшее на брифинге Госдепартамента 13 июля, подаёт имевшие место на Кубе события как следствие ошибок правительства. Особый цинизм Вашингтона в том, что на протяжении всего периода существования революционной Кубы он целенаправленно проводил стратегию удушения страны, дискриминации её народа и разрушения экономики», — отметила Захарова.

По её словам, Вашингтон лишь ужесточает дискриминационные меры в отношении Кубы и делает это даже в условиях общемирового эпидемиологического бедствия. США рассуждают о гуманитарных потребностях, однако в реальности ведут дело к нагнетанию напряжённости и конфронтации.

«Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но всё в одном и том же преломлении — инспирировании «цветных революций» по отношению к неугодным режимам... Тот же алгоритм пытаются сейчас применить к Кубе. Вопреки всем мерам по поддержанию экономики страны и оказанию помощи населению, предпринимаемым центральными кубинскими властями, именно они обвиняются Вашингтоном в сложившейся кризисной ситуации. Якобы сама Гавана отказывается принимать американскую помощь, не желает участвовать в международных механизмах распределения вакцин и проводит в целом антинародную политику», — подчеркнула она.

Как отметила представитель МИД России, действия Вашингтона по отношению к Кубе — это очередная политическая постановка, пример укоренившейся у американцев практики «двойных стандартов».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию на Кубе.