В Белом доме прокомментировали ситуацию на Кубе

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию на Кубе.
В Белом доме прокомментировали ситуацию на Кубе
  • Reuters

«Мы всё ещё пересматриваем нашу политику в отношении Кубы», — цитирует РИА Новости Псаки.

По её словам, «несомненно, протесты, проходившие в выходные, и события нескольких последних дней — это значительные события».

«Это самые большие протесты, которые мы наблюдали на Кубе за долгое время. Это, конечно, будет иметь влияние на то, как мы будем действовать», — добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что глава МИД Кубы Бруно Родригес не считает, что Гавана и Вашингтон находятся на пороге двустороннего кризиса.

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