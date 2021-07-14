В Белом доме прокомментировали ситуацию на Кубе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию на Кубе.

«Мы всё ещё пересматриваем нашу политику в отношении Кубы», — цитирует РИА Новости Псаки.

По её словам, «несомненно, протесты, проходившие в выходные, и события нескольких последних дней — это значительные события».

«Это самые большие протесты, которые мы наблюдали на Кубе за долгое время. Это, конечно, будет иметь влияние на то, как мы будем действовать», — добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что глава МИД Кубы Бруно Родригес не считает, что Гавана и Вашингтон находятся на пороге двустороннего кризиса.