В МИД Кубы рассказали об отношениях с США

Глава МИД Кубы Бруно Родригес не считает, что Гавана и Вашингтон находятся на пороге двустороннего кризиса.

«Я не думаю, что мы стоим на пороге двустороннего кризиса, если только Соединённые Штаты не предложат его», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось, что кубинский президент Мигель Диас-Канель призвал коммунистов страны в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным выступлениям против властей.

Первые за долгие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, 11 июля.

Американский лидер Джо Байден отметил, что Соединённые Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирный протест.