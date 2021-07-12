Байден высказался о протестах на Кубе

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Соединённые Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирный протест, заявил президент США Джо Байден.
Байден высказался о протестах на Кубе
  • Reuters

«Мы поддерживаем народ Кубы и его настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима», — приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.

Американский лидер заявил, что кубинцы «смело отстаивают свои базовые и универсальные права», которые «должны соблюдаться».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым вмешательство извне.

Первые за долгие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, 11 июля.

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