Байден высказался о протестах на Кубе

Соединённые Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирный протест, заявил президент США Джо Байден.

«Мы поддерживаем народ Кубы и его настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима», — приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.

Американский лидер заявил, что кубинцы «смело отстаивают свои базовые и универсальные права», которые «должны соблюдаться».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым вмешательство извне.

Первые за долгие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, 11 июля.