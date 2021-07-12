МИД России считает недопустимым вмешательство извне в дела Кубы

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Москва внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым вмешательство извне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила уверенность, что «кубинские власти принимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной Конституции и действующего внутреннего законодательства».

«Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на острове», — приводятся слова дипломата на сайте ведомства.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «поддерживает свободу слова и собраний на всей Кубе и решительно осуждает любое насилие или преследование мирных демонстрантов».

Первые за долгие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, 11 июля.

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