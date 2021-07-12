На Кубе призвали коммунистов выходить на улицы в случае беспорядков

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Кубинский президент Мигель Диас-Канель призвал коммунистов страны в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным протестам против властей.

«Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Вот зачем мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им», — цитирует «Известия» заявление Диас-Канеля, который также пообещал «революционный ответ».

По информации кубинского издания Diario de Cuba, тысячи людей вышли на улицы в восьми городах страны для участия в массовых мирных протестах против правительства.

Среди основных претензий лидируют нехватка еды, лекарств и предметов первой необходимости на Кубе. Также жителей беспокоит новая вспышка COVID-19 и переполненные вследствие этого больницы.

Ранее в Колумбии во время протестов пострадали более 2000 человек.

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