В Госдепе допустили возможность увеличения штата посольства США на Кубе

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты после протестов на Кубе изучают возможность увеличения числа сотрудников в американском посольстве в Гаване.
В Госдепе допустили возможность увеличения штата посольства США на Кубе
  • Reuters
  • © Alexandre Meneghini

Об этом он заявил в ходе брифинга. Трансляцию вёл C-Span.

«Мы анализируем наши планы по увеличению (численности) штата нашего посольства в Гаване, чтобы расширить возможности в части оказания консульских услуг, повышения взаимодействия с гражданским обществом, а также обеспечения достаточного уровня безопасности», — сказал Прайс.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в стране могут рассмотреть вопрос о мерах помощи Кубе.

В МИД России отмечали, что Соединённые Штаты пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».

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