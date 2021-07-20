В Госдепе допустили возможность увеличения штата посольства США на Кубе
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Об этом он заявил в ходе брифинга. Трансляцию вёл C-Span.
«Мы анализируем наши планы по увеличению (численности) штата нашего посольства в Гаване, чтобы расширить возможности в части оказания консульских услуг, повышения взаимодействия с гражданским обществом, а также обеспечения достаточного уровня безопасности», — сказал Прайс.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в стране могут рассмотреть вопрос о мерах помощи Кубе.
В МИД России отмечали, что Соединённые Штаты пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».