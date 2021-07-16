США рассматривают меры помощи Кубе
- Reuters
«Мы рассматриваем ряд возможностей по помощи кубинскому народу, но требуются ... гарантии того, что правительство не воспользуется ситуацией», — заявил Байден по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
По его словам, речь идёт о возвращении возможности денежных переводов.
Однако Байден подчеркнул, что не стал бы делать это сейчас, по причине высокой вероятности возможной конфискации властями Кубы этих переводов.
Ранее в Белом доме прокомментировали ситуацию на Кубе.
В МИД Кубы, в свою очередь, рассказали об отношениях с США.