В Кремле изучили текст заявления США и Германии по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно изучили текст заявления США и Германии по «Северному потоку — 2».

«Разумеется, мы очень внимательно изучили текст этого совместного заявления... В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать», — заявил Песков.

В частности, он отметил, что в заявлении речь идёт о «противодействии агрессии России и её вредоносным действиям как на Украине, так и за её пределами».

Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с такой формулировкой. Он подчеркнул, что «ни на Украине, ни за её пределами никакой агрессии России не было и нет».

При этом он добавил, что российские власти приветствуют желание и готовность Германии в рамках нормандского формата прилагать более активные усилия по содействию в выполнении минских договорённостей.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не согласна с тем, что договорённости Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2» являются «подарком» президенту России Владимиру Путину.

Как сообщалось, в совместном заявлении Германии и Соединённых Штатов о поддержке Украины, обеспечении европейской энергобезопасности и достижении климатических целей говорится, что Германия «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции», если Россия попытается использовать газ как оружие.