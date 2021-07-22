Меркель прокомментировала договорённости с США по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не согласна с тем, что договорённости Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2» являются «подарком» президенту России Владимиру Путину.
Меркель прокомментировала договорённости с США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Об этом Меркель заявила в ходе пресс-конференции.

Также она не согласилась с мнением, что Россия для Германии важнее, чем Украина и Восточная Европа.

«Нет, совершенно нет. Речь идёт о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2». 

В Кремле рассказали о беседе канцлера Германии и президента России по поводу реализации «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить