Меркель прокомментировала договорённости с США по «Северному потоку — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не согласна с тем, что договорённости Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2» являются «подарком» президенту России Владимиру Путину.

Об этом Меркель заявила в ходе пресс-конференции.

Также она не согласилась с мнением, что Россия для Германии важнее, чем Украина и Восточная Европа.

«Нет, совершенно нет. Речь идёт о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

В Кремле рассказали о беседе канцлера Германии и президента России по поводу реализации «Северного потока — 2».