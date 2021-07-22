Меркель прокомментировала договорённости с США по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Об этом Меркель заявила в ходе пресс-конференции.
Также она не согласилась с мнением, что Россия для Германии важнее, чем Украина и Восточная Европа.
«Нет, совершенно нет. Речь идёт о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».
В Кремле рассказали о беседе канцлера Германии и президента России по поводу реализации «Северного потока — 2».