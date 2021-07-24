В конгрессе предложили укреплять сотрудничество США и Словении

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Юлия Гуреева
Американский конгрессмен Пол Госар представил резолюцию, в которой призвал поддерживать «крепкую дружбу» между Соединёнными Штатами и Словенией. По его мнению, союз двух стран имеет важное значение для интересов Вашингтона. С текстом документа ознакомился RT.
В конгрессе предложили укреплять сотрудничество США и Словении
  • Reuters

«Палата представителей призывает продолжить взаимодействие между США и Словенией в целях дальнейшего укрепления двусторонних отношений и достижения общих целей и интересов во всем мире», — говорится в резолюции.

Госар считает, что США и Словения имеют схожую позицию по актуальным вопросам, включая энергетическую безопасность и кибербезопасность.

Кроме того, Любляна является сторонником демократии и важным союзником Вашингтона в Центральной Европе — значимом для США географическом регионе, отметил конгрессмен.

Поясняя важность сотрудничества со Словенией, он подчеркнул, что Россия и Китай якобы «прилагали согласованные усилия для оказания влияния» на американских партнёров в Центральной Европе, чтобы посеять раздор между этими странами и остальными членами НАТО и ЕС.

Конгрессмен также отметил, что Словения существенно повлияла на реализацию международной политики по содействию миру, стабильности и развитию в Европе, Африке, на Ближнем и Среднем Востоке.

Политик также напомнил, что в 2021 году Словения возглавила Совет ЕС — один из главных органов, принимающих решения в Европе.

Ранее Госар выступил с заявлением о том, что под руководством Любляны Европа будет «противостоять китайскому и российскому влиянию».

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