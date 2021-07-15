Посол Словении назвал сферы, где необходим диалог России и ЕС

Словения выступает за развитие отношений России с Евросоюзом, особенно в сферах экологии и здравоохранения, заявил посол Словении в России Бранко Раковец.

«Словения принципиально выступает за развитие отношений с Россией, за диалог, за сотрудничество, прежде всего в тех сферах, которые представляют общий интерес. Это экология, охрана окружающей среды, зелёная экономика, здравоохранение», — цитирует РИА Новости Раковца.

По его словам, успешное развитие отношений ЕС и России зависит от реализации Минских соглашений.

Он добавил, что в Словении надеются на то, что Евросоюз и Россия договорятся о взаимном признании ковид-сертификатов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление ЕС антироссийских санкций.