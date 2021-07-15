Посол Словении назвал сферы, где необходим диалог России и ЕС
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«Словения принципиально выступает за развитие отношений с Россией, за диалог, за сотрудничество, прежде всего в тех сферах, которые представляют общий интерес. Это экология, охрана окружающей среды, зелёная экономика, здравоохранение», — цитирует РИА Новости Раковца.
По его словам, успешное развитие отношений ЕС и России зависит от реализации Минских соглашений.
Он добавил, что в Словении надеются на то, что Евросоюз и Россия договорятся о взаимном признании ковид-сертификатов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление ЕС антироссийских санкций.