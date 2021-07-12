В Кремле прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление ЕС антироссийских санкций.
В Кремле прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что, «конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем».

Совет Евросоюза продлил экономические секторальные санкции против России ещё на полгода.

Отмечается, что решение совета «последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений».

Впервые эти санкции были введены против России 31 июля 2014 года.

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