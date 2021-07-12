Совет ЕС продлил антироссийские санкции ещё на полгода

Совет Евросоюза продлил экономические секторальные санкции против России ещё на полгода.

«Совет сегодня постановил продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2022 года», — говорится в пресс-релизе совета.

Отмечается, что решение совета «последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений».

Впервые эти санкции были введены против России 31 июля 2014 года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией.