ЕС на год продлил санкции против Крыма

Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией, говорится в распространённом заявлении ЕС.

«Сегодня Совет ЕС решил обновить ещё на один год, до 23 июня 2022 года, санкции, введённые в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», — отмечается в документе.

Меры предполагают, в частности, запрет физлицам и организациям в ЕС импортировать продукцию из этих российских регионов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН — по примеру Вашингтона.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.