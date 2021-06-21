ЕС на год продлил санкции против Крыма

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Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией, говорится в распространённом заявлении ЕС.
ЕС на год продлил санкции против Крыма
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Сегодня Совет ЕС решил обновить ещё на один год, до 23 июня 2022 года, санкции, введённые в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», — отмечается в документе.

Меры предполагают, в частности, запрет физлицам и организациям в ЕС импортировать продукцию из этих российских регионов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН — по примеру Вашингтона.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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