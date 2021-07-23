США могут профинансировать создание игры по борьбе с дезинформацией

Госдепартамент США может выделить до $275 тыс. на разработку компьютерной игры, направленной на противодействие дезинформации в глобальном масштабе. Об этом говорится в уведомлении к будущему контракту, с которым ознакомился RT.

Инициатива направлена в том числе на развитие способности целевой аудитории — пользователей старше 15 лет — «распознавать дезинформацию» и повышение мотивацию этой категории граждан «делиться фактами», следует из документа.

Как уточняется в тексте уведомления, курировать новую инициативу будет посольство Соединённых Штатов в Нидерландах.

«Посольство США в Гааге принимает заявки на разработку видеоигры с применением теории активных (психологических. — RT) установок наряду с другими методами повышения медиаграмотности в развлекательной и интерактивной манере, ориентированной на интернет-пользователей в возрасте 15 лет и старше по всему миру. Основой игрового процесса должна стать симуляция вовлечения в совместные мероприятия по дезинформации и пропаганде, обучающая пользователя аспектам медиаграмотности, применимым в реальной жизни», — говорится в документе.

Так, исходя из предоставленной американской стороной предварительной информации, заказчик заинтересован в том, чтобы подрядчик создал пилотную версию компьютерной игры на английском и голландском языках.

Впоследствии игра должна быть переведена на французский язык для франкоговорящих жителей Европы и Африки, а также ещё на один из европейских, азиатских или африканских языков (на какой именно — будет определено позднее).

В Госдепе объяснили такую последовательность задач тем, что пилотную версию игры планируют запустить одновременно в Великобритании и Нидерландах, а «полученный в результате этого опыт» далее применят в её финальной версии, предназначенной для распространения по всему миру.

Как добавили в американском ведомстве, ещё одной обязанностью подрядчика может стать разработка и применение особой методики для сбора и анализа данных, чтобы убедиться, что проект достиг «ожидаемых целей».

Подать заявку на получение финансирования для реализации проекта могут американские и иностранные коммерческие и некоммерческие организации, в том числе аналитические центры, организации гражданского общества и образовательные учреждения.

В мае прошлого года сообщалось, что Госдепартамент США планирует заняться решением социальных проблем украинского общества путём разработки «серьёзных игр».