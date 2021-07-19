Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа

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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа
  • Reuters

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что действие ограничений продлено до 23:59 17 августа 2021 года.

Ранее стало известно, что Россия с 24 июля увеличивает число регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. 

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