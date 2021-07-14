Россия увеличит число рейсов в страны Европы, Ливан и Эфиопию
- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте российского правительства.
Отмечается, что в Австрию начнут летать два рейса в неделю, в Болгарию — 12 рейсов в неделю, количество рейсов в Венгрию вырастет до десяти в неделю.
Число рейсов из России в Грецию будет увеличено до семи в неделю, в Ливан — до трёх в неделю.
В Хорватию будет летать 13 рейсов в неделю.
Число рейсов из Москвы в Эфиопию вырастет до четырёх.
В штабе порекомендовали россиянам перед полётом за границу пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.
Ранее стало известно, что Россия возобновляет с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией.
Кроме того, зарубежные полёты с 24 июля возобновят из Архангельска, Новокузнецка и Орска.