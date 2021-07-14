Россия возобновляет с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией

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RT
Россия с 24 июля возобновит авиасообщение с Францией и Чехией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Россия возобновляет с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией
  • РИА Новости

Отмечается, что по итогам заседания оперштаба, учитывая эпидобстановку в отдельных странах, было принято решение возобновить с 24 июля на взаимной основе регулярное авиасообщения с Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, а также по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Кроме этого, Россия возобновляет авиасообщения с Чехией по маршруту Москва — Прага с частотой четыре рейса в неделю.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

В «Турпомощи» прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта.

В начале июля в Росавиации сообщили, что в соответствии с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России увеличено число городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию.

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