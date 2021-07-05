Росавиация сообщила об увеличении числа городов, из которых возобновят рейсы в Турцию

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В Росавиации сообщили, что в соответствии с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России увеличено число городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию.
Росавиация сообщила об увеличении числа городов, из которых возобновят рейсы в Турцию
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полёты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении.

Также, как сообщили в ведомстве, по решению оперштаба «увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля 2021 года будут возможны полёты в Измир». Ранее было возобновлено авиасообщение с пятью городами Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

С 22 июня было восстановлено авиасообщение между Россией и Турцией.

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