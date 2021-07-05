Росавиация сообщила об увеличении числа городов, из которых возобновят рейсы в Турцию
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полёты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении.
Также, как сообщили в ведомстве, по решению оперштаба «увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля 2021 года будут возможны полёты в Измир». Ранее было возобновлено авиасообщение с пятью городами Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.
С 22 июня было восстановлено авиасообщение между Россией и Турцией.