Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта

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Президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.
Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта
  • РИА Новости

Документ о признании утратившими силу некоторых указов президента России размещён на интернет-портале правовой информации.

Так, утратил силу указ от 8 ноября 2015 года «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Согласно документу, «российским авиакомпаниям временно запрещалось осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением регулярных воздушных перевозок в город Каир».

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