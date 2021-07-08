В «Турпомощи» прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта
- РИА Новости
«Крайне положительно оцениваю. Этого ждали и рынок, и туристы ждали. Тем более что мы с вами прекрасно знаем, что через третьи страны всё равно российские туристы ездили в Египет и сегодня есть в этих зонах отдыха российские граждане, которые самостоятельно путешествуют. То, что сегодня президент внёс изменения в свой указ, подписал этот документ, — это крайне положительная норма. С учётом того, что на сегодняшний день наши международные рынки, к сожалению, в массе своей закрыты, то вот Египет как массовое направление туристское, как популярное среди россиян однозначно будет востребован», — сказал Осауленко.
По его словам, июль и август — не самые популярные для Египта месяцы.
«Но то, что наши туроператоры, турагенты начнут уже продавать осень и зиму — это факт», — заключил он.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.