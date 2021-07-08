В «Турпомощи» прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта

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Анастасия Белоусова
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.
В «Турпомощи» прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта
  • РИА Новости

«Крайне положительно оцениваю. Этого ждали и рынок, и туристы ждали. Тем более что мы с вами прекрасно знаем, что через третьи страны всё равно российские туристы ездили в Египет и сегодня есть в этих зонах отдыха российские граждане, которые самостоятельно путешествуют. То, что сегодня президент внёс изменения в свой указ, подписал этот документ, — это крайне положительная норма. С учётом того, что на сегодняшний день наши международные рынки, к сожалению, в массе своей закрыты, то вот Египет как массовое направление туристское, как популярное среди россиян однозначно будет востребован», — сказал Осауленко.

По его словам, июль и август — не самые популярные для Египта месяцы. 

«Но то, что наши туроператоры, турагенты начнут уже продавать осень и зиму — это факт», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

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