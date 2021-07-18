Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 156

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RT
Вследствие наводнений в округе Арвайлер на западе Германии погибли 156 человек, ещё 670 пострадали, сообщает управление полиции Кобленца.
Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 156
  • AFP
  • © CHRISTOF STACHE

«Число погибших из-за... наводнения в Германии достигло как минимум 156», — пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные полиции.

В правоохранительных органах сообщили о 670 пострадавших.

В некоторых населённых пунктах до сих пор отсутствует электричество и не работает связь.

Ранее сообщалось о 110 погибших.

По информации DPA, наводнение в субботу, 17 июля, достигло Саксонской Швейцарии.

Кроме того, из-за непогоды на участке Дрезден — Прага железнодорожное сообщение приостановлено до вечера воскресенья.

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