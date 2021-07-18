В Германии временно приостановили ж/д сообщение между Дрезденом и Прагой

Короткая ссылка
Из-за наводнения на участке Дрезден — Прага железнодорожное сообщение временно приостановлено до вечера воскресенья.

Об этом говорится в сообщении железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Отмечается, что ж/д сообщение между Бад-Шандау и Дечином планируется прекратить до вечера воскресенья — будут затронуты маршруты дальнего следования Гамбург — Берлин — Дрезден — Прага. В качестве альтернативы пассажирам предлагают воспользоваться автобусами.

По информации DPA, наводнение в субботу, 18 июля, достигло Саксонской Швейцарии. От обильных осадков особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить