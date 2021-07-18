В Германии временно приостановили ж/д сообщение между Дрезденом и Прагой

Из-за наводнения на участке Дрезден — Прага железнодорожное сообщение временно приостановлено до вечера воскресенья.

Об этом говорится в сообщении железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Отмечается, что ж/д сообщение между Бад-Шандау и Дечином планируется прекратить до вечера воскресенья — будут затронуты маршруты дальнего следования Гамбург — Берлин — Дрезден — Прага. В качестве альтернативы пассажирам предлагают воспользоваться автобусами.

По информации DPA, наводнение в субботу, 18 июля, достигло Саксонской Швейцарии. От обильных осадков особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш.