В Германии временно приостановили ж/д сообщение между Дрезденом и Прагой
Об этом говорится в сообщении железнодорожного концерна Deutsche Bahn.
Отмечается, что ж/д сообщение между Бад-Шандау и Дечином планируется прекратить до вечера воскресенья — будут затронуты маршруты дальнего следования Гамбург — Берлин — Дрезден — Прага. В качестве альтернативы пассажирам предлагают воспользоваться автобусами.
По информации DPA, наводнение в субботу, 18 июля, достигло Саксонской Швейцарии. От обильных осадков особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш.