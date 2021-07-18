DPA: наводнение в Германии достигло Саксонской Швейцарии

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Обильные осадки спровоцировали наводнение на востоке Германии, в Саксонской Швейцарии, сообщает агентство DPA.

Издание со ссылкой на администрацию округа сообщает, что в связи со стихией некоторые города теперь вне зоны доступа. Особенно пострадали от ливней Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш.

Людей просят не спускаться в подвалы, метро и подземные парковки и быть осторожнее на дорогах. В реках Кирниц, Зебниц и Лахсбах зафиксировали резкий подъём уровня воды.

Ранее власти ввели режим ЧС в районе Берхтесгаденер-Ланд из-за наводнения. Число погибших на западе Германии достигло 133. 

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