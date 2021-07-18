В районе Берхтесгаденер-Ланд ввели режим ЧС из-за наводнения

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Из-за наводнения в районе Берхтесгаденер-Ланд власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на данные районного управления.

В указанном районе продолжает повышаться уровень воды в реках, жителей нескольких домов пришлось эвакуировать. Из-за обильных осадков и схода селевых потоков были затоплены федеральные трассы и несколько домов.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнения на западе Германии  достигло 133. Из-за сильных дождей в ФРГ из берегов вышли притоки Рейна и ряд других рек. 

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