Число погибших из-за наводнения в округе Арвайлер в ФРГ превысило 110
«По данным на текущий момент, воскресенье, 04:30 (05:30 мск. — RT), в результате непогоды погибли более 110 человек. Следует опасаться роста числа погибших. В полицейское управление поступили сообщения о 670 раненых», — говорится на официальном сайте ведомства.
Правоохранители отмечают, что это, вероятнее всего, не окончательные цифры.
В некоторых населённых пунктах до сих пор отсутствует электричество и не работает связь.
По информации DPA, наводнение в субботу, 17 июля, достигло Саксонской Швейцарии. От обильных осадков особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш.
Кроме того, из-за непогоды на участке Дрезден — Прага железнодорожное сообщение приостановлено до вечера воскресенья.