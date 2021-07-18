Число погибших из-за наводнения в округе Арвайлер в ФРГ превысило 110

Из-за наводнений в округе Арвайлер на западе Германии погибли более 110 человек, 670 пострадали, сообщает управление полиции Кобленца.

«По данным на текущий момент, воскресенье, 04:30 (05:30 мск. — RT), в результате непогоды погибли более 110 человек. Следует опасаться роста числа погибших. В полицейское управление поступили сообщения о 670 раненых», — говорится на официальном сайте ведомства.

Правоохранители отмечают, что это, вероятнее всего, не окончательные цифры.

В некоторых населённых пунктах до сих пор отсутствует электричество и не работает связь.

По информации DPA, наводнение в субботу, 17 июля, достигло Саксонской Швейцарии. От обильных осадков особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш.

Кроме того, из-за непогоды на участке Дрезден — Прага железнодорожное сообщение приостановлено до вечера воскресенья.