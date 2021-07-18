Канцлер Австрии пообещал оказать помощь пострадавшим от непогоды

Канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал оказать помощь пострадавшим из-за обильных осадков австрийцам, отметив, что стихия наносит серьёзный ущерб многим районам.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«К сожалению, проливные дожди и штормы наносят серьёзный ущерб многим районам в Австрии. Хочу поблагодарить службы экстренной помощи и волонтёров, которые делают всё, чтобы помочь! Мы не оставим пострадавших и поддержим их в восстановлении», — написал он.

Местные СМИ ранее отмечали, что обильные осадки привели к подтоплениям — больше всего пострадал город Халлайн. Жителей призвали не спускаться в подвалы и метро.

Наводнение в Германии в субботу, 18 июля, достигло Саксонской Швейцарии. Из-за стихии на участке Дрезден — Прага железнодорожное сообщение временно приостановлено до вечера воскресенья.

В районе Берхтесгаденер-Ланд ввели режим ЧС.