Напротив посольства Кубы в США появился лозунг с орфографической ошибкой

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На проезжей части улицы в Вашингтоне, где расположено посольство Кубы, неизвестные нанесли надпись, содержащую орфографическую ошибку.
Напротив посольства Кубы в США появился лозунг с орфографической ошибкой
  • Reuters

Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в столице США Карлос Веккьо.

«Напротив посольства Кубы в Вашингтоне, округ Колумбия, написано: CUBA LIBRE. Мы с вами, кубинские братья... Мы вместе боремся за одно: за свободу», — написал он.

Веккьо сопроводил пост фотографией, где на асфальте написан лозунг «Свободу Кубе» с ошибкой.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее призвал коммунистов страны в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным выступлениям против властей.

В Белом доме отметили, что протесты на протяжении последних нескольких дней на Кубе были самыми большими за долгое время.

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