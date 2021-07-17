Напротив посольства Кубы в США появился лозунг с орфографической ошибкой

На проезжей части улицы в Вашингтоне, где расположено посольство Кубы, неизвестные нанесли надпись, содержащую орфографическую ошибку.

Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в столице США Карлос Веккьо.

«Напротив посольства Кубы в Вашингтоне, округ Колумбия, написано: CUBA LIBRE. Мы с вами, кубинские братья... Мы вместе боремся за одно: за свободу», — написал он.

Веккьо сопроводил пост фотографией, где на асфальте написан лозунг «Свободу Кубе» с ошибкой.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее призвал коммунистов страны в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным выступлениям против властей.

В Белом доме отметили, что протесты на протяжении последних нескольких дней на Кубе были самыми большими за долгое время.