Меркель рассказала о масштабе трагедии с наводнением в ФРГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне заявила, что окончательный масштаб трагедии с наводнением на западе Германии станет ясен только в следующие дни.
Меркель рассказала о масштабе трагедии с наводнением в ФРГ
  • Reuters
  • © Wolfgang Rattay

«Опасаюсь, что весь масштаб трагедии мы сможем оценить только в следующие дни», — цитирует ТАСС слова Меркель.

Она вновь выразила глубокие соболезнования всем, кто потерял в этой катастрофе близких и друзей и тем, кто беспокоится за пропавших без вести.

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 58. Власти ФРГ сообщили об 1,3 тысячах пропавших без вести из-за наводнения.

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