Меркель рассказала о масштабе трагедии с наводнением в ФРГ
- Reuters
- © Wolfgang Rattay
«Опасаюсь, что весь масштаб трагедии мы сможем оценить только в следующие дни», — цитирует ТАСС слова Меркель.
Она вновь выразила глубокие соболезнования всем, кто потерял в этой катастрофе близких и друзей и тем, кто беспокоится за пропавших без вести.
Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 58. Власти ФРГ сообщили об 1,3 тысячах пропавших без вести из-за наводнения.