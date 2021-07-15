Число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 58

Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 58.

Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на данные властей.

Наводнения обрушились на запад Германии вследствие обильных и продолжительных дождей. Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали сильнее остальных. Местные власти объявили там чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что после наводнения на западе Германии десятки людей числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями циклона, обрушившегося на запад ФРГ.