Путин направил Меркель соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона

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Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями циклона, обрушившегося на запад ФРГ.
Путин направил Меркель соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин федеральный президент, уважаемая госпожа федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», — говорится в заявлении.

Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате обрушившейся стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Согласно последним данным, жертвами наводнения в ФРГ, вызванными приходом циклона, стали 42 человека.

Как пишет Der Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой. Она также выразила соболезнования родственникам погибших в результате наводнения.

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