Число жертв наводнения в ФРГ возросло до 42

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

«В результате наводнения в Германии погибли не менее 42 человек, ещё несколько пропали без вести», — пишет агентство.

#BREAKING At least 42 dead in German floods, several more missing: police pic.twitter.com/noikgi09Lo — AFP News Agency (@AFP) July 15, 2021

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Отмечается, что наводнение также нанесло серьёзный ущерб инфраструктуре.

Как пишет Der Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой. Она также выразила соболезнования родственникам погибших в результате наводнения.