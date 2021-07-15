Число жертв наводнения в ФРГ возросло до 42

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Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42.
Число жертв наводнения в ФРГ возросло до 42
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

«В результате наводнения в Германии погибли не менее 42 человек, ещё несколько пропали без вести», — пишет агентство.

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Отмечается, что наводнение также нанесло серьёзный ущерб инфраструктуре.

Как пишет Der Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой. Она также выразила соболезнования родственникам погибших в результате наводнения.

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