Десятки людей пропали без вести после наводнения на западе Германии

После наводнения на западе Германии десятки людей числятся пропавшими без вести.

В ночь на 15 июля потоки воды полностью смыли шесть домов в городе Айфель административного района Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Власти заявили об угрозе обрушения ещё нескольких зданий.

В зоне бедствия всё ещё числятся пропавшими без вести от 50 до 70 человек. В настоящее время их судьба неизвестна, возможно, люди были в отпуске или находятся у знакомых.

По предварительным данным, 20 человек погибли.

В городе Золинген, как пишет Die Welt, спасательные службы нашли 130 нуждавшихся в помощи людей.

Как пишет Der Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой. Она также выразила соболезнования родственникам погибших в результате наводнения.