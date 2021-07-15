Десятки людей пропали без вести после наводнения на западе Германии

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После наводнения на западе Германии десятки людей числятся пропавшими без вести.
Десятки людей пропали без вести после наводнения на западе Германии
  • © REUTERS / Wolfgang Rattay

В ночь на 15 июля потоки воды полностью смыли шесть домов в городе Айфель административного района Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Власти заявили об угрозе обрушения ещё нескольких зданий.

В зоне бедствия всё ещё числятся пропавшими без вести от 50 до 70 человек. В настоящее время их судьба неизвестна, возможно, люди были в отпуске или находятся у знакомых.

По предварительным данным, 20 человек погибли.

В городе Золинген, как пишет Die Welt, спасательные службы нашли 130 нуждавшихся в помощи людей.

Как пишет Der Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой. Она также выразила соболезнования родственникам погибших в результате наводнения.

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