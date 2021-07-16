Власти ФРГ заявили об 1,3 тысячах пропавших без вести из-за наводнения

Власти округа Арвайлер на западе Германии сообщили, что не имеют информации о местонахождении более одной тыс. человек после мощных наводнений в регионе.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших», — информирует немецкое издание Focus со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что спасательные операции продолжаются по настоящий момент.

В ночь на 15 июля потоки воды полностью смыли шесть домов в городе Айфель административного района Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 58.

Президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с жертвами и другими последствиями циклона, обрушившегося на запад ФРГ.