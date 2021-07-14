В оперштабе рассказали о ситуации с авиасообщением с курортами Египта

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В российском опештабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия примет решение об авиасообщении с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх после визита в Египет делегации экспертов.
В оперштабе рассказали о ситуации с авиасообщением с курортами Египта
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства. 

«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с городом Хургада и городом Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани. В переговорах также приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Была достигнута договорённость, что Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации.

Также Россия предложила Египту создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал отмену запретов на полёты на курорты Египта.

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