В оперштабе рассказали о ситуации с авиасообщением с курортами Египта
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Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.
«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с городом Хургада и городом Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани. В переговорах также приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Была достигнута договорённость, что Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации.
Также Россия предложила Египту создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал отмену запретов на полёты на курорты Египта.