В оперштабе рассказали о ситуации с авиасообщением с курортами Египта

В российском опештабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия примет решение об авиасообщении с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх после визита в Египет делегации экспертов.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.

«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с городом Хургада и городом Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани. В переговорах также приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Была достигнута договорённость, что Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации.

Также Россия предложила Египту создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал отмену запретов на полёты на курорты Египта.