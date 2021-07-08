В РСТ прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

«Прежде всего открытие Египта будет влиять на выездной рынок, потому что, как правило, изменяется конъюнктура выездного рынка. Думаю, что умерит отчасти запросы и по турецкому направлению, где цены начали расти», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, чартерные рейсы в Египет не слишком повлияют на стоимость турпутёвок на отечественные курорты.

Ранее в «Турпомощи» прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта.