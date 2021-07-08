В РСТ прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.
В РСТ прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта
  • РИА Новости

«Прежде всего открытие Египта будет влиять на выездной рынок, потому что, как правило, изменяется конъюнктура выездного рынка. Думаю, что умерит отчасти запросы и по турецкому направлению, где цены начали расти», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, чартерные рейсы в Египет не слишком повлияют на стоимость турпутёвок на отечественные курорты.

Ранее в «Турпомощи» прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта.

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