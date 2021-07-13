Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани, также в переговорах приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации
  • © РИА Новости / Юрий Сомов

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Египте, «предпринимаемые властями страны меры по недопущению распространения пандемии, а также готовность инфраструктуры к приёму российских туристов».

«Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что «в связи с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал отмену запретов на полёты на курорты Египта.

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