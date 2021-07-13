Россия предложила Египту создать группу по мониторингу ситуации с туристами
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
«Российской стороной предложено создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами», — заявили в Роспотребнадзоре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани. В переговорах также приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Была достигнута договорённость, что Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации.