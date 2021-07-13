Россия предложила Египту создать группу по мониторингу ситуации с туристами

Россия в ходе переговоров с египетской стороной предложила создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

«Российской стороной предложено создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами», — заявили в Роспотребнадзоре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани. В переговорах также приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Была достигнута договорённость, что Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации.